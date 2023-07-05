Минобороны России заявило о перехвате шести HIMARS и шести украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также рассказал, что в районах населенных пунктов Серебрянка и Торское в ДНР была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.





Говоря о перехвате HIMARS и уничтожении дронов противника, генерал-лейтенант уточнил, что это произошло в районах населенных пунктов Артемовск (ДНР), Калиновка (ЛНР), Таволжанка Харьковской области, Любимовка и Самойловка Запорожской области.





По словам Конашенкова, ВСУ в течение суток продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях.





Общие потери противника за сутки на этих направлениях — более 300 бойцов, две БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки «Акация» и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, добавил официальный представитель Минобороны России.





Кроме того, как рассказал Конашенков, на Купянском направлении украинская армия потеряла до 20 солдат и офицеров, а на Херсонском — до 60 военных.





Всего с начала проведения СВО на Украине было уничтожено: 449 самолетов, 241 вертолет, 4893 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 535 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 443 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнил генерал-лейтенант.