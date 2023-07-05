Сотрудники Управления ФСБ по Карелии провели обыски в спортивном центре «Акватика»

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия приехали в спортивный центр «Акватика» в Петрозаводске, чтобы провести обыск. Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на свои источники.





Сообщается, что во время обыска была изъята документация предприятия. Другие подробности пока неизвестны.





11 августа 2022 года сообщалось, что в ЛНР спецназ Росгвардии и сотрудники ФСБ провели обыски в доме пособника ВСУ. В результате обнаружен целый схрон с АК-74, травматическим пистолетом, порохом для изготовления детонаторов, собранными самодельными взрывными устройствами и их компонентами.





Как уточнили в пресс-службе ведомства, силовики также нашли в доме задержанного патроны, переносную радиостанцию, четыре комплекта военной формы одежды со знаками различия НАТО, бундесвера, Вооруженных сил Великобритании, два разгрузочных жилета и трекеры.