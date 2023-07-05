Мэр Ярославля сообщил, что число госпитализированных при ЧП с теплоходом выросло до семи

Двенадцать человек обратились за помощью к медикам после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов. Он уточнил, что число госпитализированных после ЧП увеличилось до семи.





По словам Молчанова, по факту аварии с теплоходом был введен режим ЧС. Градоначальник обратил внимание, что среди пассажиров было много гостей города. Людей автобусом увезли с места ЧП. Всем, кому нужно, власти предоставят места в гостинице, заверил мэр.





Он сообщил, что прибыл на место ЧП и поблагодарил спецслужбы «за молниеносную реакцию». На месте работали полиция, медики, психологи. По предварительной информации, в числе пострадавших — трое детей. Всем им оказывают помощь врачи в больнице Ярославля.





Сейчас, как добавил мэр, на месте происшествия работают сотрудники транспортной прокуратуры, которые «будут разбираться с перевозчиком».





Авария произошла в 11:30 мск, когда теплоход «Москва-208» с пассажирами на борту врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной. СМИ писали, что пострадали минимум четыре человека и более 80 пассажиров эвакуировали.