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Мэр Ярославля сообщил, что число госпитализированных при ЧП с теплоходом выросло до семи
Всего за помощью к медикам обратились 12 человек undefined
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Мэр Ярославля сообщил, что число госпитализированных при ЧП с теплоходом выросло до семи

Всего за помощью к медикам обратились 12 человек

Двенадцать человек обратились за помощью к медикам после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов. Он уточнил, что число госпитализированных после ЧП увеличилось до семи.


По словам Молчанова, по факту аварии с теплоходом был введен режим ЧС. Градоначальник обратил внимание, что среди пассажиров было много гостей города. Людей автобусом увезли с места ЧП. Всем, кому нужно, власти предоставят места в гостинице, заверил мэр.


Он сообщил, что прибыл на место ЧП и поблагодарил спецслужбы «за молниеносную реакцию». На месте работали полиция, медики, психологи. По предварительной информации, в числе пострадавших — трое детей. Всем им оказывают помощь врачи в больнице Ярославля.


Сейчас, как добавил мэр, на месте происшествия работают сотрудники транспортной прокуратуры, которые «будут разбираться с перевозчиком».


Авария произошла в 11:30 мск, когда теплоход «Москва-208» с пассажирами на борту врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной. СМИ писали, что пострадали минимум четыре человека и более 80 пассажиров эвакуировали.

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В Ярославле три человека пострадали в аварии с участием теплохода

Пассажиры эвакуированы, заявили в экстренных службах 5 июля 2023
Dailystorm - В Ярославле три человека пострадали в аварии с участием теплохода
#ярославль #госпитализация #чп #пострадавшие #теплоход
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