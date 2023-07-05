МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не выявила признаков минирования на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что в ночь на 5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются ударить по станции.





Рафаэль Гросси выступил перед журналистами в Японии. Он заявил, что во время последних проверок сотрудники МАГАТЭ «не выявили никакой деятельности по минированию» на Запорожской АЭС.





Но организация продолжает сохранять бдительность, добавил гендиректор МАГАТЭ.





Вечером 4 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. По словам Карчаа, ВСУ якобы также планируют сбросить с воздушного судна снаряд с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.





Утром 4 июля Карчаа говорил, что Украина отключила линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую атомную электростанцию.





30 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. Она отметила, что в нескольких украинских регионах начали проводить учения «на случай аварии» на ЗАЭС.