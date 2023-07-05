Новости
Новости
St
МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС
Ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что в ночь на 5 июля ВСУ попытаются ударить по станции Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Новости

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

Ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что в ночь на 5 июля ВСУ попытаются ударить по станции

Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не выявила признаков минирования на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что в ночь на 5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются ударить по станции.


Рафаэль Гросси выступил перед журналистами в Японии. Он заявил, что во время последних проверок сотрудники МАГАТЭ «не выявили никакой деятельности по минированию» на Запорожской АЭС.


Но организация продолжает сохранять бдительность, добавил гендиректор МАГАТЭ.


Вечером 4 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. По словам Карчаа, ВСУ якобы также планируют сбросить с воздушного судна снаряд с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.


Утром 4 июля Карчаа говорил, что Украина отключила линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую атомную электростанцию.


30 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина планирует совершить теракт на Запорожской АЭС. Она отметила, что в нескольких украинских регионах начали проводить учения «на случай аварии» на ЗАЭС.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В «Росэнергоатоме» заявили, что в ночь на 5 июля ВСУ попытаются ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами

Украинские военные также намереваются применить высокоточное оружие и беспилотники-камикадзе 4 июля 2023
Dailystorm - В «Росэнергоатоме» заявили, что в ночь на 5 июля ВСУ попытаются ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами
#запорожская аэс #магатэ #запорожская область #захарова
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»