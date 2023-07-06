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Лукашенко заявил, что Зеленский окончательно осознал проигрыш в «этой войне» с Россией
Президент Белоруссии считает, что пока еще есть возможность договориться по окончанию конфликта Киева и Москвы undefined
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Лукашенко заявил, что Зеленский окончательно осознал проигрыш в «этой войне» с Россией

Президент Белоруссии считает, что пока еще есть возможность договориться по окончанию конфликта Киева и Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что его украинский коллега Владимир Зеленский окончательно понял, что «не победит в этой войне» с Россией. Но, как считает Лукашенко, у Киева пока сохраняется возможность мирно договориться с Москвой и избежать еще больших человеческих жертв. Политик отметил, что США также должны нести хотя бы малую ответственность за свои решения, которые «просто комедийные, смешные».


На встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ Лукашенко сказал, что Зеленский осознал: контрнаступление ВСУ в зоне спецоперации на Украине «ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей».


Поэтому украинский лидер постепенно стал предъявлять претензии (в первую очередь претензии в виде денег и нового оружия) к Западу, толкавшему его страну на противостояние с Россией, полагает Лукашенко.


Он заметил, что у Украины имеются еще немалые стратегические резервы, и к 11 июля, когда пройдет саммит НАТО в Вильнюсе, «они должны что-то продемонстрировать». Но, как отметил Лукашенко, «они попробовали Россию на зуб, наступая в лоб» и ничего из этой затеи не вышло и не выйдет.


На фоне украинского конфликта «нужно одуматься, пока на столе пакет переговоров, вопросов, по которым можно договориться», поскольку «завтра это будет невозможно», считает глава республики.


Он добавил, что сейчас с Украиной «можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений», а потом неясно, будет ли у Москвы такое желание. По утверждению Лукашенко, некоторое время назад на Украине начался серьезный конфликт между Зеленским и верхушкой военных.

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Dailystorm - Лукашенко рассказал, как с Путиным отстреливается, «стоя спина к спине»
#украина #спецоперация #владимир зеленский #александр лукашенко
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