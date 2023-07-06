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Лукашенко рассказал, что Путин не будет «мочить» Пригожина
Президент Белоруссии отметил, что не следует считать его российского коллегу зловредным и злопамятным undefined
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Лукашенко рассказал, что Путин не будет «мочить» Пригожина

Президент Белоруссии отметил, что не следует считать его российского коллегу зловредным и злопамятным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», находится не на территории республики, а в Петербурге или Москве. По словам Лукашенко, вагнеровцы сейчас в своих лагерях.


Политик рассказал, что в недавнем разговоре с ним Пригожин заявил о планах «работать во благо России и выполнять свой долг до конца».


«Что с ним [Пригожиным] будет дальше? Ну всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра замочат… Нет, этого не будет», — заверил Лукашенко (цитата по БелТА).


Глава республики в общении с местными и зарубежными журналистами признался, что его не беспокоит то, что в Белоруссии может быть размещено какое-то количество бойцов частной военной компании. Все знания, которые они накопили на фронте, будут рассмотрены и использованы для подготовки, отметил Лукашенко.


Он рассказал, что в Белоруссии не возводятся никакие новые лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер». Власти республики предлагали частной компании несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, но у руководства ЧВК «другое видение по их размещению», сказал Лукашенко, отказавшись раскрывать перед журналистами детали.


Белорусский лидер сообщил о планах вскоре обсудить с Путиным проблему ЧВК «Вагнер», пояснив, что речь в числе иных вопросов пойдет и о дальнейшем функционировании подразделения.


Лукашенко выразил уверенность, что в его республике не может повториться ситуация, случившаяся с ЧВК «Вагнер» в России. Он не думает, что компания «где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства».


Также Лукашенко считает, что отношения Минска и Москвы после ситуации с ЧВК «Вагнер» будут еще более крепкими, поскольку «мы вместе решили серьезнейшую проблему для России».


В ходе общения с прессой президент Белоруссии ответил на вопрос западных журналистов, кто хотел «замочить» Пригожина. «Вы это лучше меня знаете. Нам это не нужно было. А президенту Путину тем более», — заметил Лукашенко.


24 июня Пригожин объявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону, и потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба. В отношении бизнесмена открыли уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал действия руководства ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.


Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сказал, что решил остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Путин 26 июня выразил признательность Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о попытке мятежа.


Лукашенко заявил, что власти республики помогут ЧВК «Вагнер», если те захотят «какое-то время перекантоваться», но лишь за счет самой военной компании. Он уточнил, что бойцам предложили одну из заброшенных воинских частей, где они могут временно разместиться.

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Dailystorm - Охрана границ с ЕС и тренировки белорусских бойцов: военные эксперты рассказали, чем ЧВК «Вагнер» может быть выгодна Лукашенко
#белоруссия #евгений пригожин #александр лукашенко #чвк вагнер #путин
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