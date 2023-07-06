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В ГИБДД сообщили, что уклонистам от армии запретят сдачу экзаменов на получение водительских прав
Эта норма вступит в силу с 11 июля, рассказал глава ведомства Михаил Черников undefined
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В ГИБДД сообщили, что уклонистам от армии запретят сдачу экзаменов на получение водительских прав

Эта норма вступит в силу с 11 июля, рассказал глава ведомства Михаил Черников

Уклонисты от призыва в Вооруженные силы России не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. Об этом сообщил руководитель ГИБДД Михаил Черников. Он добавил, что такие граждане будут лишены возможности заменить свое водительское удостоверение. Такая норма вступит в силу с 11 июля.


По словам Черникова, в его ведомстве видят, кто из россиян не явился в военкомат в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги, то есть они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия, уточнил глава ГИБДД.


Он обратил внимание, что информационная база по уклонистам от призыва в армию обновляется каждый день. МВД ранее утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов.


Документ вступит в силу 11 июля. Согласно ему, военнообязанный, не явившийся в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки, не сможет управлять транспортным средством и регистрировать его. Это ограничение могут отменить лишь после внесения изменений в реестре воинского учета.


Ранее, 14 апреля, российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении в РФ единого реестра военнообязанных, который приравнивает электронные повестки к бумажным. Отмечается, что со дня получения любой повестки, кроме запрета на получение банковских кредитов, ограничивается возможность призывника покидать территорию России. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

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#призыв #уклонисты #гибдд #водительские права #армия
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