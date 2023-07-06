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Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя перевели под домашний арест
После апелляции суд признал незаконным содержание политика под стражей Фото: РИА Новости / Максим Блинов
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Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя перевели под домашний арест

После апелляции суд признал незаконным содержание политика под стражей

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь 5 июля был отправлен под домашний арест по решению пятого апелляционного суда в Новосибирске. Ранее вынесенное постановление Красноярского краевого суда о продлении Митволю срока содержания под стражей суд признал «незаконным и необоснованным». 


«Апелляционным судом принято новое решение об изменении в отношении Митволя меры пресечения на домашний арест. Суд, признавая незаконным и необоснованным вышеуказанное постановление Красноярского краевого суда, согласился с доводами защитников Митволя», — говорится в постановлении суда, которое передала Daily Storm помощница Митволя Инга Шленская. 


В документе также подчеркивается, что предыдущее постановление было принято вопреки вступившему в силу указу президента России о внесении изменений в УК РФ. 


«Суды Красноярского края требование вышеуказанного закона игнорировали, однако, как только материалы дела покинули Красноярский край и оказались в суде, законность была восстановлена», — гласит новое постановление.


Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был арестован в июне 2022 года по подозрению в хищении 950 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Митволь заключил со следствием досудебное соглашение.


Ранее Daily Storm сообщал, что врачи обнаружили у Олега Митволя два новообразования. А дочь экс-замглавы Росприроднадзора Алиса записала открытое обращение к директору ФСБ Александру Бортникову. Она заявила, что отца пытаются убрать. По ее мнению, это связано это с нынешним строительством метротрама в Красноярске.

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#суд #митволь #домашний арест #красноярский край
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»