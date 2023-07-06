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В Независимом топливном союзе заверили, что цены на заправках в России останутся неизменными, несмотря на рост валют
Между российским рынком нефтепродуктов и курсом доллара и евро нет связи, пояснил вице-президент НТС Коллаж: Daily Storm
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В Независимом топливном союзе заверили, что цены на заправках в России останутся неизменными, несмотря на рост валют

Между российским рынком нефтепродуктов и курсом доллара и евро нет связи, пояснил вице-президент НТС

Коллаж: Daily Storm

Курс доллара на Московской бирже 6 июля поднялся до 93 рублей впервые с 28 марта 2022 года, а евро — до 102 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев заверил читателей Daily Storm, что цены на бензин и дизель на заправках в России останутся неизменными, несмотря на резкий рост доллара и евро. Он пояснил, что между российским рынком нефтепродуктов и курсом иностранной валюты нет связи.


Daily Storm спросил у вице-президента Независимого топливного союза, повысятся ли цены на топливо, газ, бензин и дизель на заправках для российских граждан в связи с резким ростом доллара и евро. «Нет, не будут», — ответил Гусев.


«Потому что у нас нет связи между оптовым рынком и розничным рынком и нет связи между курсом иностранных валют и российским рынком нефтепродуктов», — объяснил он.


Вице-президент НТС добавил, что российский внутренний рынок нефтепродуктов таргетируется по инфляции. «Соответственно, если мы и видим какой-то рост по Росстату, то там в пределах пяти-семи копеек. Поэтому какой бы ни был курс, механизм рынка разглаживает все возможные вопросы и, по сути дела, никакие движения не влияют на розницу», — сказал он.


Ранее 6 июля глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний курса рубля. По ее словам, плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике абсорбировать внешние шоки.


Набиуллина добавила, что укрепление курса национальной валюты в 2022 году многие воспринимали как «победу над обстоятельствами», но такие колебания произошли на фоне резкого роста экспорта и снижения импорта. 

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Набиуллина назвала благом плавающий курс рубля, позволяющий «абсорбировать шоки экономики»

По последним данным, курс доллара составил более 93 рублей, а евро — 102 6 июля 2023
Dailystorm - Набиуллина назвала благом плавающий курс рубля, позволяющий «абсорбировать шоки экономики»
#доллар #евро #нефть #дизель #бензин #нефтепродукты
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