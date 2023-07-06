Лолита рассказала, как мошенники «похоронили» ее и просили денег от имени певицы

Певица Лолита Милявская пожаловалась на мошенников. Исполнительница сообщила в своем Telegram-канале, что недоброжелатели даже однажды «похоронили» ее. Лолита также призвала не вестись на уловки злоумышленников, которые от ее имени просят деньги у людей.





По признанию певицы, она теперь знает, кто по ней «будет плакать, когда появилось сообщение, что она сдохла». Но оно вышло странным образом почему-то только в Германии, удивилась Лолита. Она добавила, что все родственники успели ее оплакать, но «хорошо, что друзья позвонили и опровергли эту информацию».





Лолита посетовала, что в последнее время мошенники находят новые способы вымогательства и используют личные данные знаменитостей для получения денег от их знакомых. В качестве примера она рассказала, что злоумышленники каким-то образом могут использовать ее сообщения.





Лолита призвала не только друзей, но и поклонников держать на контроле такие ситуации и звонить человеку «даже ночью», если от его имени посылаются сигналы о денежной помощи.