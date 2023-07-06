На «Московских ярмарках» на улице Хачатуряна можно купить вкуснейшие сыры и ароматный чай

«В первую очередь на ярмарку прихожу за сырами, потому что здесь представлены как брянские, так и подольские частные фермерские, которые мне очень нравятся», — поделился гость ярмарки.





«Большой выбор натуральных продуктов, с голубой плесенью, с белой плесенью. Также есть натуральное из Владимирской области, обалденное, пальчики оближешь», — добавил мужчина.





Помимо сыров, на ярмарке можно приобрести чай и кофе. Есть множество сортов — с добавками и классический. К чаю москвичи могут прикупить различные сухофрукты и орехи по доступным ценам. Перед покупкой их можно продегустировать.





Кроме того, на ярмарке представлен широкий ассортимент разных видов рыбы, мяса, молока, овощей, фруктов и много другого. Посетители отмечают, что площадка для них не только стала прекрасным местом для отдыха, но и подарила возможность приобрести вкуснейшие деликатесы.





Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день), а с 12:00 до 16:00 вам сделают скидку по социальной карте. Приходите и пробуйте вкусные продукты от отечественных производителей!





Сейчас в разных районах столицы работают 65 ярмарок, на каждой можно купить вкусные и свежие продукты. Узнать, какая площадка расположена к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки».