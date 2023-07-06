СБУ заочно обвинила блогера Шария в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения блогеру Анатолию Шарию в госизмене. Об этом сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Политика уже уведомили об этом.





По данным ведомства, Шарий якобы сотрудничал с ФСБ и участвовал в создании и распространении «постановочных» видеороликов с допросами украинских военнопленных, которые использовались «для дискредитации военно-политического руководства Украины».





Уточняется, что ему предъявили обвинение в госизмене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. В СБУ подчеркнули, что Шарию грозит пожизненное лишение свободы.





Шарий уже отреагировал на обвинения в своем Telegram-канале, заявив, что он «без проблем и без труда» докажет свою невиновность «в любом суде мира». По его словам, он записывал видео с украинскими пленными, так как к нему обращались их родственники. Самих сотрудников СБУ он назвал «больными на голову» и «дегенератами».





В феврале 2022 года блогеру уже предъявляли обвинения в госизмене и нарушении равноправия граждан. В том же месяце Печерский районный суд Киева одобрил задержание блогера, а СБУ объявила его в розыск.





1 марта украинское ведомство запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против него.