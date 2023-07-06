Минобороны России сообщило о возвращении 45 военных из украинского плена

В оборонном ведомстве уточнили, что в настоящее время освобожденным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.





В последний раз обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 11 июня — на родину удалось вернуть 94 солдата. Им также оказали медицинскую и психологическую помощь, а затем отправили в Москву для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.





6 мая в Минобороны России заявили, что в результате переговоров удалось вернуть на родину из украинского плена трех летчиков.





26 апреля Минобороны сообщило, что 40 российских военных вернули из украинского плена. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова добавила, что Украине передали 44 солдата. 10 апреля в ведомстве заявили об освобождении из плена 106 российских военных.