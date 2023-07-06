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Фигуриста Костомарова выписали из больницы спустя 175 дней
Олимпийский чемпион не будет форсировать сроки возвращения на лед, заявили в его окружении undefined
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Фигуриста Костомарова выписали из больницы спустя 175 дней

Олимпийский чемпион не будет форсировать сроки возвращения на лед, заявили в его окружении

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил в своем Instagram*, что его выписали из больницы в Коммунарке. По словам спортсмена, «позади 175 дней», а «впереди вся жизнь». Он поблагодарил медиков за свое спасение.


Костомаров при этом посетовал, что «многое потерял в этой совместной борьбе со смертью». Но по-другому было никак, считает фигурист.


Кроме того, Костомаров опубликовал видео, где выразил слова благодарности всем людям за поддержку. Спортсмен отметил, что эта сложная болезнь чуть не забрала его жизнь. В такой период было «много мыслей в голове», признался фигурист и отметил, что счастлив остаться живым.


Он добавил, что выписывается с больницы в Коммунарке «с хорошим настроением и всем желает такого же настроения». Коллега Костомарова Илья Авербух заявил ТАСС, что возвращение на лед олимпийский чемпион форсировать пока не будет. До этого Авербух говорил журналистам, что пока не может себе представить один из своих самых успешных спектаклей «Анна Каренина» без участия Костомарова.


Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала ТАСС, что Костомаров справился с болезнью благодаря выдающемуся характеру, и поблагодарила врачей за труд.


Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже Костомарова перевели в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.


7 февраля ТАСС писал, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, но врачи оперативно отреагировали на ситуацию.


8 мая Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарил всех, кто переживал и молился за него. 26 июня Костомаров показал первое видео тренировки с протезами. Спортсмен признался, что тренировки даются ему тяжело, однако он не намерен опускать руки и будет идти дальше — «впереди самое сложное, сука-жизнь».


Роману Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпиады 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Кроме того, фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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Авербух рассказал о «медленном, но верном» выздоровлении Костомарова после тяжелой болезни

Он уверен, что фигурист еще вернется на лед 7 мая 2023
Dailystorm - Авербух рассказал о «медленном, но верном» выздоровлении Костомарова после тяжелой болезни

* Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.

#болезнь #фигурист #больница #роман костомаров
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