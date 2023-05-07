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Авербух рассказал о «медленном, но верном» выздоровлении Костомарова после тяжелой болезни
Он уверен, что фигурист еще вернется на лед undefined
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Авербух рассказал о «медленном, но верном» выздоровлении Костомарова после тяжелой болезни

Он уверен, что фигурист еще вернется на лед

Российский фигурист и тренер Илья Авербух рассказал, что олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров, который пережил долгое лечение и ампутацию конечностей, постепенно восстанавливается.


«Роман Костомаров медленно, но верно идет к выздоровлению», — заявил Авербух.


Он выразил уверенность, что фигурист восстановится и будет принимать участие в спортивных мероприятиях. 


«Мы морально поддерживаем Романа, надеемся, что когда он поправится, примет участие в наших мероприятиях», — цитирует слова Авербуха газета «Известия».


10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее спортсмен был переведен в «Коммунарку», где ему сделали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Спустя несколько дней состояние фигуриста улучшилось, но затем у него началась гангрена.


7 февраля источник ТАСС рассказал, что Костомарову ампутировали обе стопы. Собеседник агентства говорил, что «сейчас идет борьба за руки». Через несколько дней газета «Комсомольская правда» написала, что врачи ампутировали Костомарову кисти рук. 

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#ампутация #лечение #роман костомаров #коммунарка
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