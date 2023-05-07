«Я не знаю, что сказать тебе, Сань»: Прилепин обратился к погибшему товарищу и рассказал подробности взрыва

Писатель и политик Захар Прилепин вышел на связь впервые после покушения на него. Он поблагодарил российских политиков и всех, кто его поддерживал, а также рассказал подробности взрыва.





«Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться», — рассказал Прилепин.





Он подтвердил, что высадил дочь за пять минут до взрыва. Также Прилепин поблагодарил общественность.





«Спасибо Пригожину, Медведеву, Захаровой, Симоньян, Миронову, Боякову, всем бойцам и офицерам «Оплота», братьям военкорам за то, что сразу отозвались», — сказал Прилепин.





Он рассказал, что погибший помощник Александр Шубин за восемь лет спасал ему жизнь несколько раз.





«Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас. Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра», — сказал он.





«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — добавил Прилепин.





Также он поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот прислал за ним на место происшествия вертолет.





У села Пионерское в 80 километрах от города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля.





Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Сообщалось, что у литератора сломаны ноги, а также он получил множественные травмы. Его водитель погиб.





Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш». Позже МВД России сообщило о задержании двух подозреваемых.