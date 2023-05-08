Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

Власти Приднестровья просят Россию увеличить число миротворцев, заявил РИА Новости глава представительства непризнанной республики в РФ Леонид Манаков. По его словам, миротворческие силы — «главное препятствие для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и в Киеве».





«Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья», — сказал он.





По словам Манакова, в 1995 году РФ сократила миротворческий контингент с шести до двух мотострелковых батальонов, сегодня в республике действуют не более 450 российских военных. По штату, установленному документами Объединенной трехсторонней комиссии, полагается 3100 российских военнослужащих, добавил он.





Манаков отметил, что увеличение численности миротворческого контингента оправданно с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы. По его словам, нарастить численность этих войск можно за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье.





Объединенная трехсторонняя комиссия — это совместные миротворческие силы России, Молдавии и Приднестровья. Она начала действовать в июле 1992 года. Через шесть лет комиссию расширили за счет украинских военных наблюдателей. В марте 2022 года Киев отозвал их из Приднестровья.