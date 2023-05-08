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Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы вместо Дня Победы
Этот праздник ежегодно отмечают в странах ЕС undefined
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Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы вместо Дня Победы

Этот праздник ежегодно отмечают в странах ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране отмечается День Европы. Документ размещен на сайте главы украинского государства.


«Осознавая европейскую идентичность украинского народа, <...> постановляю установить в Украине День Европы, который ежегодно отмечать 9 мая совместно с государствами ЕС», — говорится в указе.


День Европы празднуется в странах ЕС 9 мая, поскольку в этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Это предложение, известное как Декларация Шумана, привело к созданию Европейского объединения угля и стали, предшественника ЕС.


С 2003 года День Европы на Украине, согласно указу тогдашнего президента Леонида Кучмы, отмечали в третью субботу мая. Сегодняшним указом Зеленского это решение отменено.


С 2015 года 9 мая на Украине отмечали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 8 мая в стране отмечают День памяти и примирения.


Сегодня Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что внес в Верховную раду законопроект, согласно которому 8 мая предлагается сделать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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#зеленский #вторая мировая война #рф #день победы #украина #великая отечественная война
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