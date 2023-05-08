Песков призвал воспитывать молодежь, «которая ни черта не понимает»

Необходимо проводить воспитательную работу с молодежью, которая ничего не понимает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





«Да, есть настоящие подонки, которые, как говорят, «горбатого только могила исправит», а есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают», — сказал он.





Молодежь необходимо воспитывать, рассказывать о стране и ее идеалах, очень долго такая работа не велась, добавил представитель Кремля. По его словам, сразу наказывать и рушить жизнь людей — не выход, все должно быть сбалансировано.





«Злоумышленники должны наказываться по закону, с молодежью нужно работать всем нам», — сказал Песков.





Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о привлечении к ответственности подростков в случаях, когда они публикуют информацию, дискредитирующую Российскую армию.