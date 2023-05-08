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Путин не стал поздравлять народ Украины с Днем Победы
В послании лидерам и народам других стран российский лидер призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне undefined
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Путин не стал поздравлять народ Украины с Днем Победы

В послании лидерам и народам других стран российский лидер призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Молдавии и Грузии по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на официальном сайте пресс-службы Кремля.


Путин отметил, что в День Победы воздается дань глубокого уважения и признательности всем, чьи беспримерные подвиги на поле боя и самоотверженный труд в тылу позволили победить гитлеровскую Германию, говорится в сообщении.


«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — сказано в посланиях.


Президент передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Он пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни.


В 2022 году Путин поздравил с Днем Победы в том числе народ Украины.

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#великая отечественная война #украина #путин #рф #день победы
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