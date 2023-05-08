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ВСУ дважды ударили по Шебекино в Белгородской области, четыре человека пострадали
Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами undefined
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ВСУ дважды ударили по Шебекино в Белгородской области, четыре человека пострадали

Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами

Украинская армия дважды обстреляла город Шебекино в Белгородской области. В первый раз обошлось без повреждений и пострадавших, после второго обстрела ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Два человека отказались от госпитализации, еще двух везут в районную больницу.


Примерно через 20 минут Гладков сообщил, что еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом — сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Загорелся автомобиль, еще две машины сильно повреждены. Пострадавших нет.


Российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. 1 февраля президент Владимир Путин поручил Минобороны ликвидировать саму возможность обстрелов.

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ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область и уничтожили 30 свиней

Еще 70 животных были ранены и контужены, а из мирного населения никто не пострадал 12 апреля 2023
Dailystorm - ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область и уничтожили 30 свиней
#специальная военная операция #украина #белгородская область #рф
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