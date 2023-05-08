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На Тверском бульваре работают торговые ряды в рамках фестиваля «Московская весна»
Тут можно купить интересные вещи и вкусно перекусить undefined
Новости

На Тверском бульваре работают торговые ряды в рамках фестиваля «Московская весна»

Тут можно купить интересные вещи и вкусно перекусить

До 9 мая включительно в столице проходит яркий фестиваль для всей семьи «Московская весна». Одна из площадок фестиваля находится на Тверском бульваре.  

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«Очень понравилось, очень красиво все оформлено, понравились флажки. Знаем, что есть «Московские сезоны», но в этом году еще ни разу не посещали», — рассказала одна из посетительниц фестиваля. 


На трех бульварах в центре Москвы развернулись торговые ряды с винтажными вещицами, одеждой, картинами уличных художников. В программе фестиваля есть также множество различных мастер-классов для детей, конкурсов и выступлений. 


«Нам очень понравилось, гуляли с детьми. Увидели шахматы, дети захотели поиграть. Вообще все здесь очень здорово, много мастер-классов, погода хорошая», — сказала еще одна посетительница фестиваля. 


В торговых шале на Тверском бульваре можно приобрести товары для дома, керамику, одежду, аксессуары и бижутерию от российских дизайнеров. Здесь также можно весело провести время с близкими, слушая музыку от современных диджеев. Кроме того, на фестивале проводятся турниры по шахматам с призами.  


На площадке также работает несколько киосков с едой, где каждый желающий может приобрести вкусное угощение. В меню — вафли, турецкое мороженое, сочные шашлыки и многое другое! 


Приходите на фестиваль всей семьей. Подробности о мероприятии читайте на сайте «Московских сезонов»

#весна #фестивальная площадка #праздник
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