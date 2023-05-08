На Тверском бульваре работают торговые ряды в рамках фестиваля «Московская весна»

«Очень понравилось, очень красиво все оформлено, понравились флажки. Знаем, что есть «Московские сезоны», но в этом году еще ни разу не посещали», — рассказала одна из посетительниц фестиваля.





На трех бульварах в центре Москвы развернулись торговые ряды с винтажными вещицами, одеждой, картинами уличных художников. В программе фестиваля есть также множество различных мастер-классов для детей, конкурсов и выступлений.





«Нам очень понравилось, гуляли с детьми. Увидели шахматы, дети захотели поиграть. Вообще все здесь очень здорово, много мастер-классов, погода хорошая», — сказала еще одна посетительница фестиваля.





В торговых шале на Тверском бульваре можно приобрести товары для дома, керамику, одежду, аксессуары и бижутерию от российских дизайнеров. Здесь также можно весело провести время с близкими, слушая музыку от современных диджеев. Кроме того, на фестивале проводятся турниры по шахматам с призами.





На площадке также работает несколько киосков с едой, где каждый желающий может приобрести вкусное угощение. В меню — вафли, турецкое мороженое, сочные шашлыки и многое другое!





Приходите на фестиваль всей семьей. Подробности о мероприятии читайте на сайте «Московских сезонов».