На Тверском бульваре работают торговые ряды в рамках фестиваля «Московская весна»

До 9 мая включительно в столице проходит яркий фестиваль для всей семьи «Московская весна». Одна из площадок фестиваля находится на Тверском бульваре.
«Очень понравилось, очень красиво все оформлено, понравились флажки. Знаем, что есть «Московские сезоны», но в этом году еще ни разу не посещали», — рассказала одна из посетительниц фестиваля.
На трех бульварах в центре Москвы развернулись торговые ряды с винтажными вещицами, одеждой, картинами уличных художников. В программе фестиваля есть также множество различных мастер-классов для детей, конкурсов и выступлений.
«Нам очень понравилось, гуляли с детьми. Увидели шахматы, дети захотели поиграть. Вообще все здесь очень здорово, много мастер-классов, погода хорошая», — сказала еще одна посетительница фестиваля.
В торговых шале на Тверском бульваре можно приобрести товары для дома, керамику, одежду, аксессуары и бижутерию от российских дизайнеров. Здесь также можно весело провести время с близкими, слушая музыку от современных диджеев. Кроме того, на фестивале проводятся турниры по шахматам с призами.
На площадке также работает несколько киосков с едой, где каждый желающий может приобрести вкусное угощение. В меню — вафли, турецкое мороженое, сочные шашлыки и многое другое!
Приходите на фестиваль всей семьей. Подробности о мероприятии читайте на сайте «Московских сезонов».