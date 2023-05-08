Лидеры Таджикистана, Казахстана и Армении приедут в Москву на День Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл с рабочим визитом в Москву, где примет участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте главы государства.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян также отправится в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю победы в ВОВ, говорится в сообщении правительства республики.





8-9 мая Россию также посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в Ржевской битве. Токаев также побывает на братской могиле в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Токаев также посетит парад Победы в Москве.





Еще один иностранный лидер, который посетит парад, — президент Киргизии Садыр Жапаров. 8 мая он прибыл в Москву и провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.