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Лидеры Таджикистана, Казахстана и Армении приедут в Москву на День Победы
Участие в праздничных мероприятиях также примет президент Киргизии Садыр Жапаров, он уже находится с визитом в столице России undefined
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Лидеры Таджикистана, Казахстана и Армении приедут в Москву на День Победы

Участие в праздничных мероприятиях также примет президент Киргизии Садыр Жапаров, он уже находится с визитом в столице России

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл с рабочим визитом в Москву, где примет участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте главы государства.


Премьер-министр Армении Никол Пашинян также отправится в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю победы в ВОВ, говорится в сообщении правительства республики.


8-9 мая Россию также посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в Ржевской битве. Токаев также побывает на братской могиле в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Токаев также посетит парад Победы в Москве.


Еще один иностранный лидер, который посетит парад, — президент Киргизии Садыр Жапаров. 8 мая он прибыл в Москву и провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, воздушные шары и электросамокаты

Запрещены также другие средства индивидуальной мобильности 4 мая 2023
Dailystorm - На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, воздушные шары и электросамокаты
#армения #киргизия #казахстан #таджикистан #парад победы #великая отечественная война
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