На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, воздушные шары и электросамокаты

Парад Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Меры безопасности на мероприятии по-прежнему остаются на высоком уровне, однако в 2023 году появились изменения. Согласно памятке, которая есть в распоряжении Daily Storm, гостям и журналистам запретили проносить на парад вейпы, электронные сигареты, а также воздушные шары.
«[Запрещены к проносу] беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и воздушные шары любых размеров», — говорится в документе.
Кроме того, на парад не пропустят со средствами индивидуальной мобильности: велосипедами, электросамокатами и тому подобным.
В 2022 году список ограничений был схожий, но запреты на электронные сигареты, воздушные шары и средства индивидуальной мобильности в нем не значились. Как и прежде, на мероприятие запрещено проносить оружие, алкоголь, экстремистские, оскорбительные, дискриминационные материалы, любые предметы, представляющие опасность для людей; также не пустят с животными.
В ночь на 3 мая два дрона предприняли попытку атаковать Кремль. В связи с этим появились споры о том, стоит ли отменить парад Победы в Москве в целях безопасности. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Daily Storm заявил, что отменять парад не нужно.