На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, воздушные шары и электросамокаты

Парад Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Меры безопасности на мероприятии по-прежнему остаются на высоком уровне, однако в 2023 году появились изменения. Согласно памятке, которая есть в распоряжении Daily Storm, гостям и журналистам запретили проносить на парад вейпы, электронные сигареты, а также воздушные шары.





«[Запрещены к проносу] беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и воздушные шары любых размеров», — говорится в документе.