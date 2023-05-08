СБУ обвинила Машкова в трех преступлениях

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение актеру Владимиру Машкову, говорится в Telegram-канале ведомства. Обвинения предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны», «Оправдание вооруженной агрессии РФ» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию».





В сообщении СБУ указывается, что Машков поддерживает спецоперацию на Украине, неоднократно выступал в поддержку российских военных на мероприятиях с участием президента Владимира Путина. Кроме того, актер призывал к присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ, приезжал в Крым и на восток Украины, заявили в ведомстве.





Машков входит в ближайшее окружение военно-политического руководства России, добавили в Службе безопасности Украины. Расследование проводилось совместно с Национальной полицией.