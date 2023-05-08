Новости
Новости
St
Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост в соцсетях
Спортсмен поблагодарил всех, кто переживал за него undefined
Новости

Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост в соцсетях

Спортсмен поблагодарил всех, кто переживал за него

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал пост на своей странице в Instagram*, в котором поблагодарил всех, кто переживал и молился за него. Это первое обращение спортсмена с начала января, когда его госпитализировали с пневмонией.


«Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — говорится в посте. Костомаров отметил, что «впереди много тяжелой работы над собой».


Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже стало известно, что Костомарова перевели в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.


7 февраля ТАСС писал, что Костомарову ампутировали обе стопы. Позже «Комсомольская правда» сообщила, что врачи ампутировали кисти рук Костомарову.


*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Авербух рассказал о «медленном, но верном» выздоровлении Костомарова после тяжелой болезни

Он уверен, что фигурист еще вернется на лед 7 мая 2023
Dailystorm - Авербух рассказал о «медленном, но верном» выздоровлении Костомарова после тяжелой болезни
#болезнь #роман костомаров #спортсмены
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»