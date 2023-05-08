Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост в соцсетях

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал пост на своей странице в Instagram*, в котором поблагодарил всех, кто переживал и молился за него. Это первое обращение спортсмена с начала января, когда его госпитализировали с пневмонией.





«Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — говорится в посте. Костомаров отметил, что «впереди много тяжелой работы над собой».





Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже стало известно, что Костомарова перевели в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.





7 февраля ТАСС писал, что Костомарову ампутировали обе стопы. Позже «Комсомольская правда» сообщила, что врачи ампутировали кисти рук Костомарову.





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