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Прилепин рассказал, что украинские диверсанты охотятся на него с 2017 года
По словам писателя, он был «в пятерке на ликвидацию» undefined
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Прилепин рассказал, что украинские диверсанты охотятся на него с 2017 года

По словам писателя, он был «в пятерке на ликвидацию»

Писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что ему впервые сообщили об угрозе со стороны украинских диверсантов в 2017 году. По его словам, тогда саперы дважды «снимали фугасы» возле его дома в Донецке.


«Я был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР», — привела слова Прилепина его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.


Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» добавил, что недавнее покушение на него не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии. 


Покушение на Прилепина произошло утром 6 мая. Автомобиль, за рулем которого был политик, взорвался на трассе в Нижегородской области. Взрывное устройство заложили на пути следования писателя и привели в действие дистанционно.


Прилепин получил переломы обеих ног. Его доставили в больницу и ввели в медикаментозный сон, чтобы восстановление прошло быстрее. Через несколько часов Прилепина вывели из этого состояния.


За пять минут до взрыва писатель высадил из машины свою дочь. Помимо Прилепина, в автомобиле находился его водитель и охранник Александр Шубин. Он погиб в результате взрыва.


Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в покушении на Прилепина задержан уроженец Украины Александр Пермяков. На допросе он сказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш».


8 мая суд в Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца. Помимо теракта, мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении взрывных устройств.

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«Я не знаю, что сказать тебе, Сань»: Прилепин обратился к погибшему товарищу и рассказал подробности взрыва

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Dailystorm - «Я не знаю, что сказать тебе, Сань»: Прилепин обратился к погибшему товарищу и рассказал подробности взрыва
#специальная военная операция #прилепин #украина #рф
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