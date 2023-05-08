Прилепин рассказал, что украинские диверсанты охотятся на него с 2017 года

Писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что ему впервые сообщили об угрозе со стороны украинских диверсантов в 2017 году. По его словам, тогда саперы дважды «снимали фугасы» возле его дома в Донецке.





«Я был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР», — привела слова Прилепина его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.





Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» добавил, что недавнее покушение на него не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии.





Покушение на Прилепина произошло утром 6 мая. Автомобиль, за рулем которого был политик, взорвался на трассе в Нижегородской области. Взрывное устройство заложили на пути следования писателя и привели в действие дистанционно.





Прилепин получил переломы обеих ног. Его доставили в больницу и ввели в медикаментозный сон, чтобы восстановление прошло быстрее. Через несколько часов Прилепина вывели из этого состояния.





За пять минут до взрыва писатель высадил из машины свою дочь. Помимо Прилепина, в автомобиле находился его водитель и охранник Александр Шубин. Он погиб в результате взрыва.





Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в покушении на Прилепина задержан уроженец Украины Александр Пермяков. На допросе он сказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш».





8 мая суд в Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца. Помимо теракта, мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении взрывных устройств.