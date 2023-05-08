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Приостановлена работа реакторов Запорожской АЭС из-за возможных провокаций со стороны Украины
Губернатор Балицкий заявил, что ВСУ начали сбрасывать воду с плотин undefined
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Приостановлена работа реакторов Запорожской АЭС из-за возможных провокаций со стороны Украины

Губернатор Балицкий заявил, что ВСУ начали сбрасывать воду с плотин

Решено приостановить работу реакторов Запорожской атомной электростанции, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий. Он объяснил эту меру необходимостью избежать провокаций со стороны Вооруженных сил Украины.


«Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве. Мы не понимаем, что может эта обезьяна с гранатой исполнить, поэтому приостанавливаем работу блоков», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».


По словам губернатора, Украина начала сбрасывать воду с нескольких плотин, в Каховском водохранилище поднялся уровень воды. Балицкий назвал это манипуляцией.


6 мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и «потенциально опасной».

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Киев создал угрозу затопления Запорожской АЭС, подняв уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки

Уровень воды стал выше на 17 метров 4 мая 2023
Dailystorm - Киев создал угрозу затопления Запорожской АЭС, подняв уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки
#специальная военная операция #украина #запорожская аэс #рф
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