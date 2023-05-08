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В Берлине все же запретили демонстрацию флага России на 9 Мая
Также запрещен показ советской символики undefined
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В Берлине все же запретили демонстрацию флага России на 9 Мая

Также запрещен показ советской символики

Высший административный суд Берлина удовлетворил жалобу столичной полиции и отменил решение нижестоящей инстанции, который частично отменил запрет на демонстрацию 9 мая российских флагов и символики. Таким образом, использование флагов РФ и Советского Союза, георгиевской ленты на советских мемориалах запрещено. Об этом сообщила берлинская полиция на своей странице в Twitter.


Как сообщает радио RBB, решение Высшего административного суда Берлина не подлежит обжалованию.


5 мая полиция столицы Германии объявила о запрете на использование флагов РФ и Украины у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Он не распространяется на ветеранов Второй мировой войны и дипломатов. В правоохранительных органах отмечали, что также запрещено исполнять военные песни, демонстрировать символы и выступать с призывами, которые можно использовать для одобрения СВО.


Административный суд Берлина частично отменил запрет полиции города на демонстрацию 9 мая российских флагов и символики. Он разрешил флаги РФ и символику на время шествия «Бессмертного полка».


В сегодняшнем решении Высший административный суд Берлина согласился с доводом полиции о том, что в нынешней ситуации демонстрацию российских и советских символов можно трактовать как выражение симпатий к СВО.


Украинские флаги на 9 Мая в Берлине разрешены. Решение столичной полиции оспорила украинская организация Vitsche, суд отменил запрет. Полиция не стала обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

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#германия #вторая мировая война #берлин #день победы #великая отечественная война
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