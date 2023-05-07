В Германии частично отменили запрет на использование флага России 8 и 9 мая

Административный суд Берлина частично отменил запрет полиции города на демонстрацию российских флагов и символики 8 и 9 мая 2023 года. Об этом сообщило радио RBB.





Конкретно суд разрешил российские флаги и символику на время шествия «Бессмертного полка», уточняет ТАСС.





5 мая правоохранительные органы города объявили о запрете на использование российских и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая. Ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.





В 2022 году берлинские правоохранители разрешили провести в столице Германии 9 мая мемориальную акцию «Бессмертный полк».





При этом полицейские подчеркнули, что использование георгиевских лент и символики военной спецоперации России на Украине запрещено в любом виде.