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В Германии частично отменили запрет на использование флага России 8 и 9 мая
Символика РФ может использоваться во время шествия «Бессмертного полка» undefined
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В Германии частично отменили запрет на использование флага России 8 и 9 мая

Символика РФ может использоваться во время шествия «Бессмертного полка»

Административный суд Берлина частично отменил запрет полиции города на демонстрацию российских флагов и символики 8 и 9 мая 2023 года. Об этом сообщило радио RBB. 


Конкретно суд разрешил российские флаги и символику на время шествия «Бессмертного полка», уточняет ТАСС. 


5 мая правоохранительные органы города объявили о запрете на использование российских и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая. Ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. 


В 2022 году берлинские правоохранители разрешили провести в столице Германии 9 мая мемориальную акцию «Бессмертный полк».


При этом полицейские подчеркнули, что использование георгиевских лент и символики военной спецоперации России на Украине запрещено в любом виде.

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#берлин #день победы #германия #суд #фрг #9 мая
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