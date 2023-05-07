В селе Муром Белгородской области снаряды ВСУ попали в огород местной жительницы, она госпитализирована

Глава Белгородской области сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадала местная жительница, которая с супругом занималась хозяйством на своем огороде, отметил губернатор.





«Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу №2. <…> Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Гладков.

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Всего по селу было зафиксировано пять прилетов, отметил он.





17 апреля село Муром два раза за день оказалось под обстрелами ВСУ. Снаряды попали в зернохранилище, полностью разрушили жилой дом и повредили линию электропередачи, рассказал тогда Гладков.