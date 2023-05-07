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Из-за бушующих на Урале пожаров перекрыли трассу Екатеринбург — Курган
Водителей попросили воздержаться от поездок undefined
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Из-за бушующих на Урале пожаров перекрыли трассу Екатеринбург — Курган

Водителей попросили воздержаться от поездок

ГИБДД временно перекрыла трассу Екатеринбург — Курган и обратилась к водителям с просьбой отказаться от поездок. Местные власти отмечают, что борьбе с огнем мешает сильный ветер. 

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По словам губернатора Вадима Шумкова, в некоторых районах ситуация критическая, в случае угрозы необходимо эвакуироваться.


В МЧС России сообщили, что угроза распространения пожара нависла над многими районами Курганской области. 


В деревне Юлдус охвачены огнем 20 домов и школа, местных жителей эвакуируют. 


Очевидцы сообщают, что дым добрался и до Кургана. Жителям советуют не открывать форточки и пить побольше воды. 


Ранее сообщалось о пожарах в Свердловской области. Там огонь бушует на площади свыше 33 тысяч гектаров. 

Жителям уральского поселка, где сгорело более 130 домов, не сообщали о местах временного размещения

Большинство проживающих в поселке Сосьва Свердловской области остались без работы 26 апреля 2023
Dailystorm - Жителям уральского поселка, где сгорело более 130 домов, не сообщали о местах временного размещения
#курганская область #лесные пожары #пожар
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