Из-за бушующих на Урале пожаров перекрыли трассу Екатеринбург — Курган

По словам губернатора Вадима Шумкова, в некоторых районах ситуация критическая, в случае угрозы необходимо эвакуироваться.





В МЧС России сообщили, что угроза распространения пожара нависла над многими районами Курганской области.





В деревне Юлдус охвачены огнем 20 домов и школа, местных жителей эвакуируют.





Очевидцы сообщают, что дым добрался и до Кургана. Жителям советуют не открывать форточки и пить побольше воды.





Ранее сообщалось о пожарах в Свердловской области. Там огонь бушует на площади свыше 33 тысяч гектаров.