Из-за бушующих на Урале пожаров перекрыли трассу Екатеринбург — Курган

ГИБДД временно перекрыла трассу Екатеринбург — Курган и обратилась к водителям с просьбой отказаться от поездок. Местные власти отмечают, что борьбе с огнем мешает сильный ветер.
По словам губернатора Вадима Шумкова, в некоторых районах ситуация критическая, в случае угрозы необходимо эвакуироваться.
В МЧС России сообщили, что угроза распространения пожара нависла над многими районами Курганской области.
В деревне Юлдус охвачены огнем 20 домов и школа, местных жителей эвакуируют.
Очевидцы сообщают, что дым добрался и до Кургана. Жителям советуют не открывать форточки и пить побольше воды.
Ранее сообщалось о пожарах в Свердловской области. Там огонь бушует на площади свыше 33 тысяч гектаров.