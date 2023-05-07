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Минобороны России сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над Черным морем
Ранее об отражении атаки свыше 10 дронов заявлял губернатор Севастополя Развожаев undefined
Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над Черным морем

Ранее об отражении атаки свыше 10 дронов заявлял губернатор Севастополя Развожаев

Российские силы противовоздушной обороны обнаружили ночью над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотника и уничтожили их. Об этом заявили на очередном брифинге Минобороны РФ. 


Также отмечено, что штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовска (Бахмута). 


Кроме того, ликвидировано 85 человек личного состава ВСУ на Купянском направлении, на Донецком — свыше 340 военных и иностранных наемников, сообщили в ведомстве. 


Всего с начала проведения СВО Российская армия уничтожила свыше четырех тысяч украинских дронов, заявили в Минобороны. 


Утром 7 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на город и окрестности.


Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью со стороны Украины свыше 10 беспилотников, подчеркнул он. 

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#беспилотник #крым #минобороны
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