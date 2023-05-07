Минобороны России сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны обнаружили ночью над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотника и уничтожили их. Об этом заявили на очередном брифинге Минобороны РФ.





Также отмечено, что штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовска (Бахмута).





Кроме того, ликвидировано 85 человек личного состава ВСУ на Купянском направлении, на Донецком — свыше 340 военных и иностранных наемников, сообщили в ведомстве.





Всего с начала проведения СВО Российская армия уничтожила свыше четырех тысяч украинских дронов, заявили в Минобороны.





Утром 7 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на город и окрестности.





Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью со стороны Украины свыше 10 беспилотников, подчеркнул он.