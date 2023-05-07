Медведев предупредил о вероятности преждевременной смерти заключенных, приговоренных к пожизненному сроку

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после покушения на писателя Захара Прилепина заявил: важно, чтобы заключенные даже в условиях моратория на смертную казнь не забывали, что «иногда случаются происшествия и несчастные случаи».





«Тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — написал Медведев в своем Telegram-канале.





Он также назвал молодцами сотрудников МВД, задержавших по горячим следам подозреваемых в покушении на Прилепина.





«По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения», — выразил уверенность Медведев.





У села Пионерское в 80 километрах от города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля.





Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Сообщалось, что у литератора сломаны ноги, а также он получил множественные травмы. Его водитель погиб.





Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш». Позже МВД России сообщило о задержании двух подозреваемых.