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Медведев предупредил о вероятности преждевременной смерти заключенных, приговоренных к пожизненному сроку
Это имеет большое воспитательное значение для тех, кто намерен идти против закона, убежден политик undefined
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Медведев предупредил о вероятности преждевременной смерти заключенных, приговоренных к пожизненному сроку

Это имеет большое воспитательное значение для тех, кто намерен идти против закона, убежден политик

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после покушения на писателя Захара Прилепина заявил: важно, чтобы заключенные даже в условиях моратория на смертную казнь не забывали, что «иногда случаются происшествия и несчастные случаи».


«Тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — написал Медведев в своем Telegram-канале.


Он также назвал молодцами сотрудников МВД, задержавших по горячим следам подозреваемых в покушении на Прилепина. 


«По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения», — выразил уверенность Медведев.


У села Пионерское в 80 километрах от города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. 


Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Сообщалось, что у литератора сломаны ноги, а также он получил множественные травмы. Его водитель погиб.


Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш». Позже МВД России сообщило о задержании двух подозреваемых. 

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#заключенные #пожизненное заключение #захар прилепин #дмитрий медведев
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