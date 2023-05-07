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Пригожин заявил, что Минобороны пообещало дать боеприпасы для ЧВК «Вагнер»
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Пригожин заявил, что Минобороны пообещало дать боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

Координировать взаимодействие частной военной компании и министерства будет генерал Суровикин, подчеркнул он

Координировать взаимодействие частной военной компании и министерства будет генерал Суровикин, подчеркнул он undefined
Фото: РИА Новости

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что Минобороны России пообещало снабдить бойцов частной военной компании снарядами «для продолжения дальнейших действий». 


«И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны», — сказал Пригожин. 


Он также заявил, что бойцам ЧВК сообщили, что они могут действовать в Бахмуте «так, как считают нужным». 


5 мая Пригожин сообщил, что подразделениям частной военной компании уже 10 мая придется покинуть Артемовск. По словам предпринимателя, причина вывода сил — дефицит боеприпасов.

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#минобороны #чвк вагнер #суровикин #пригожин
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