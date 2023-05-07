В Петербурге скончался актер сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге ушел из жизни заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Ему было 64 года. По словам дочери, смерть отца наступила скоропостижно.





Тютрюмов родился в 1959 году в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил индустриально-педагогический техникум, потом получил высшее экономическое и политическое образование. Затем обучался во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения». С 1995 года — актер киностудии «Ленфильм».





Актер прославился работой в таких картинах как «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ирония судьбы. Продолжение» и многих других.





Особенно зрителям запомнилась в исполнении Тюртюмова роль подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила».