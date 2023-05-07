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В Петербурге скончался актер сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» Александр Тютрюмов
Заслуженного артиста России не стало на 65-м году жизни undefined
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В Петербурге скончался актер сериалов «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» Александр Тютрюмов

Заслуженного артиста России не стало на 65-м году жизни

В Санкт-Петербурге ушел из жизни заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Ему было 64 года. По словам дочери, смерть отца наступила скоропостижно. 


Тютрюмов родился в 1959 году в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил индустриально-педагогический техникум, потом получил высшее экономическое и политическое образование. Затем обучался во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения». С 1995 года — актер киностудии «Ленфильм».


Актер прославился работой в таких картинах как «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ирония судьбы. Продолжение» и многих других. 


Особенно зрителям запомнилась в исполнении Тюртюмова роль подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила». 

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Умер заслуженный артист России и ведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников

Актер прославился также ролями в сериале «Дальнобойщики» и фильме «Крепкий орешек — 5» 29 апреля 2023
Dailystorm - Умер заслуженный артист России и ведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников
#актер #смерть #петербург
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