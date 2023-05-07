ФСБ сообщила о предотвращении атаки беспилотников на военный аэродром в Ивановской области

Представители Федеральной службы безопасности России сообщили, что на аэродроме Северный в Ивановской области была предотвращена диверсия, организованная украинскими шпионами.





Задержаны члены украинской ДРГ, доставлявшие СВУ для атаки на военные самолеты РФ, подчеркнули в ведомстве.





Дронами они пытались атаковать «самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50», уточнили в ФСБ.





По данным ведомства, «координацию и руководство группой осуществляли сотрудники спецслужб Украины».





28 апреля сотрудники ФСБ задержали в Калужской области 17-летнего подростка, который готовил поджог местной электростанции. При нем обнаружили три самодельных зажигательных устройства и инструкции по их изготовлению.





По данным спецслужб, местный житель действовал по заданию «Русского добровольческого корпуса».