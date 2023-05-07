Вице-премьер Чернышенко сообщил, что в России посылки весом до 10 килограмм для участников СВО доставляются бесплатно

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что посылки весом до 10 килограмм для участников специальной военной операции с начала мая доставляются бесплатно.





Заместитель премьер-министра Михаила Мишустина также отметил, что число посылок не ограничено.





О новых правилах сообщили всем сотрудникам почтовых отделений, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, добавил Чернышенко.





17 апреля глава Республики Бурятия Алексей Цыденов рассказал, что женам участников спецоперации с детьми-дошкольниками на час сократят рабочий день. Зарплату для них сохранят в полном объеме.