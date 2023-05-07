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Генеральный директор МАГАТЭ Гросси предупредил, что обстановка на Запорожской АЭС становится опасной и непредсказуемой
Необходимо предотвратить угрозу ядерной аварии, считает он undefined
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Генеральный директор МАГАТЭ Гросси предупредил, что обстановка на Запорожской АЭС становится опасной и непредсказуемой

Необходимо предотвратить угрозу ядерной аварии, считает он

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской атомной станции становится более непредсказуемой и «потенциально опасной».  


«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной»,отметил Гросси на сайте организации. 


Он подчеркнул, что крайне обеспокоен «вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция». 


«Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии», — заявил директор международного агентства. 


В августе 2022 года страны Запада призвали РФ создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что об этом не идет речи. 


Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В начале сентября 2022 года Рафаэль Гросси во главе делегации МАГАТЭ посетил объект и подтвердил, что целостность станции нарушена, но не уточнил, от чьих обстрелов.

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Dailystorm - Запорожскую АЭС переведут на российские стандарты работы к 2030 году
#запорожская аэс #магатэ #аэс
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