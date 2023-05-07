Генеральный директор МАГАТЭ Гросси предупредил, что обстановка на Запорожской АЭС становится опасной и непредсказуемой

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской атомной станции становится более непредсказуемой и «потенциально опасной».





«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной», — отметил Гросси на сайте организации.





Он подчеркнул, что крайне обеспокоен «вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция».





«Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии», — заявил директор международного агентства.





В августе 2022 года страны Запада призвали РФ создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что об этом не идет речи.





Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В начале сентября 2022 года Рафаэль Гросси во главе делегации МАГАТЭ посетил объект и подтвердил, что целостность станции нарушена, но не уточнил, от чьих обстрелов.