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Фестиваль «Московская весна» пришел в парк Горького
Здесь проводятся спортивные состязания, мастер-классы и даже есть карусель undefined
Новости

Фестиваль «Московская весна» пришел в парк Горького

Здесь проводятся спортивные состязания, мастер-классы и даже есть карусель

В парке Горького открылась площадка фестиваля «Московская весна». Сюда приезжают люди из разных районов города, а также гости столицы. Многие проводят здесь весь день и уходить не хотят. Здесь работают разнообразные аттракционы для детей. Взрослым тоже не придется скучать. 

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Для детей организуют мастер-классы по высадке растений. Это очень весело и полезно для развития мелкой моторики, а также учит бережно относиться к окружающему миру и природе. 


Подросткам очень нравятся уроки по рисованию. Здесь они могут проявить свои таланты. Кто знает, может, для кого-то из ребят это станет делом всей жизни. 

 

Самые маленькие посетители фестиваля в восторге от карусели. Взрослые тоже могут получить много новых впечатлений. Например, научиться столярному делу или разукрасить горшок для дома. 


Москва — за здоровый образ жизни! Поэтому на фестивале «Московская весна» проводятся спортивные конкурсы. За рекорды дают медали. Если прийти пораньше, то можно попасть на зарядку. А иногда проводятся соревнования по перетягиванию каната.


Поесть, поиграть, провести день с семьей, зарядиться позитивом и подготовиться к 9 Мая под песни военных лет — все это можно сделать в парке Горького на майских праздниках. Подробнее о мероприятиях и работе площадок читайте на сайте «Московских сезонов».

#москва #весна #майские праздники #праздник
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