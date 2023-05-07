Фестиваль «Московская весна» пришел в парк Горького

Для детей организуют мастер-классы по высадке растений. Это очень весело и полезно для развития мелкой моторики, а также учит бережно относиться к окружающему миру и природе.





Подросткам очень нравятся уроки по рисованию. Здесь они могут проявить свои таланты. Кто знает, может, для кого-то из ребят это станет делом всей жизни.

Самые маленькие посетители фестиваля в восторге от карусели. Взрослые тоже могут получить много новых впечатлений. Например, научиться столярному делу или разукрасить горшок для дома.





Москва — за здоровый образ жизни! Поэтому на фестивале «Московская весна» проводятся спортивные конкурсы. За рекорды дают медали. Если прийти пораньше, то можно попасть на зарядку. А иногда проводятся соревнования по перетягиванию каната.





Поесть, поиграть, провести день с семьей, зарядиться позитивом и подготовиться к 9 Мая под песни военных лет — все это можно сделать в парке Горького на майских праздниках. Подробнее о мероприятиях и работе площадок читайте на сайте «Московских сезонов».