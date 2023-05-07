Восемь человек стали жертвами стрелка в Техасе

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в одном из торговых центров города Аллен штата Техас. По информации CNN, погибли восемь человек.





Сообщается, что стрелка ликвидировали сотрудники спецслужб. Из восьми жертв шесть умерли на месте происшествия, двое — по пути в больницу.





Также семь пострадавших госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.





10 апреля пять человек погибли, шестеро получили ранения при стрельбе в городе Луисвилле в США.





В тот же день три человека погибли в результате стрельбы в городе Орландо в США. В числе жертв также оказался ребенок.