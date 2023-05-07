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Губернатор Никитин сообщил, что Прилепин выведен из медикаментозного сна и находится в сознании
Состояние писателя стабильное, подчеркнул глава региона undefined
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Губернатор Никитин сообщил, что Прилепин выведен из медикаментозного сна и находится в сознании

Состояние писателя стабильное, подчеркнул глава региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Захар Прилепин, на которого было накануне совершено покушение, после операции выведен из искусственного сна и чувствует себя неплохо. 


«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал Никитин в своем Telegram-канале. 


«Все хорошо, дай Бог здоровья!» — пожелал губернатор Прилепину.


Вечером 6 мая Никитин сообщал, что посетил Захара Прилепина в больнице после операции. По словам главы региона, сначала политик пришел в себя, но было решено ввести его в медикаментозный сон. 


У села Пионерское в 80 километрах от города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. 


Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Сообщалось, что у литератора сломаны ноги, а также он получил множественные травмы. Его водитель погиб.


Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш».

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Что известно об организации «Атеш», которая взяла на себя ответственность за покушение на Захара Прилепина

Первые упоминания об организации в интернете появились после начала частичной мобилизации 6 мая 2023
Dailystorm - Что известно об организации «Атеш», которая взяла на себя ответственность за покушение на Захара Прилепина
#покушение #захар прилепин #нижний новгород #глеб никитин
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