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Что известно об организации «Атеш», которая взяла на себя ответственность за покушение на Захара Прилепина
Первые упоминания об организации в интернете появились после начала частичной мобилизации undefined
Детали

Что известно об организации «Атеш», которая взяла на себя ответственность за покушение на Захара Прилепина

Первые упоминания об организации в интернете появились после начала частичной мобилизации

Фото: Global Look Press / Jens Büttner

Осенью 2022 года представители нового движения «Атеш» заявили, что их костяк составляют украинцы и крымские татары. Также они сообщили, что якобы концентрируют свое внимание на национальных республиках. Организация утверждала, что у нее есть автономные ячейки в Татарстане, Сибири, Крыму. О радикальном движении снова заговорили после подрыва автомобиля писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина. Организация заявила, что берет на себя ответственность за происшествие.


К каким инцидентам может быть причастная организация?


«Крым — сакральное место для движения «Атеш». И именно там развернулись наши самые боеспособные ячейки», — говорится в Telegram-канале движения.


В декабре 2022-го российские СМИ писали, что «Атеш» взяла на себя ответственность за пожар в одной из казарм в Крыму. Журналисты отмечали, что в результате происшествия пострадали двое военнослужащих. 

В октябре прошлого года движение «Атеш» заявило, что причастно к стрельбе на полигоне под Белгородом. Как писали российские СМИ со ссылкой на Минобороны, злоумышленники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате погибли 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.


Помимо этого, организация отчитывалась и о менее безобидных акциях. Например, публиковала фото машины, на которой баллончиком было нанесено наименование движения. В качестве цели было выбрано авто с символикой СВО. 


Подрыв автомобиля Прилепина 


В январе 2023 года организация «Атеш» утверждала, что разослала «заказ» на Захара Прилепина своим сторонникам. Они заявляли, что отправили «больше пяти тысяч СМС-сообщений агентам и российским военным».


6 мая в Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб.


Представители движения сообщили, что «охотились» на писателя с начала года и «достали его».


Позже в МВД России заявили, что задержали первого подозреваемого в покушении на Прилепина. Им оказался 30-летний житель Нижегородской области, который недавно получил гражданство РФ.


В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что завели уголовное дело. Происшествие квалифицировали как теракт.

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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

По предварительным данным, писатель не пострадал 6 мая 2023
Dailystorm - В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин
#украина #захар прилепин #атеш #радикалы
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