Что известно об организации «Атеш», которая взяла на себя ответственность за покушение на Захара Прилепина

Осенью 2022 года представители нового движения «Атеш» заявили, что их костяк составляют украинцы и крымские татары. Также они сообщили, что якобы концентрируют свое внимание на национальных республиках. Организация утверждала, что у нее есть автономные ячейки в Татарстане, Сибири, Крыму. О радикальном движении снова заговорили после подрыва автомобиля писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина. Организация заявила, что берет на себя ответственность за происшествие.





К каким инцидентам может быть причастная организация?





«Крым — сакральное место для движения «Атеш». И именно там развернулись наши самые боеспособные ячейки», — говорится в Telegram-канале движения.





В декабре 2022-го российские СМИ писали, что «Атеш» взяла на себя ответственность за пожар в одной из казарм в Крыму. Журналисты отмечали, что в результате происшествия пострадали двое военнослужащих.

В октябре прошлого года движение «Атеш» заявило, что причастно к стрельбе на полигоне под Белгородом. Как писали российские СМИ со ссылкой на Минобороны, злоумышленники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате погибли 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.





Помимо этого, организация отчитывалась и о менее безобидных акциях. Например, публиковала фото машины, на которой баллончиком было нанесено наименование движения. В качестве цели было выбрано авто с символикой СВО.





Подрыв автомобиля Прилепина





В январе 2023 года организация «Атеш» утверждала, что разослала «заказ» на Захара Прилепина своим сторонникам. Они заявляли, что отправили «больше пяти тысяч СМС-сообщений агентам и российским военным».





6 мая в Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб.





Представители движения сообщили, что «охотились» на писателя с начала года и «достали его».





Позже в МВД России заявили, что задержали первого подозреваемого в покушении на Прилепина. Им оказался 30-летний житель Нижегородской области, который недавно получил гражданство РФ.





В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что завели уголовное дело. Происшествие квалифицировали как теракт.