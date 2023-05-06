В МВД сообщили о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Нижегородской области задержан мужчина, который может быть причастен к покушению на политика и писателя Захара Прилепина.





По информации Telegram-канала «112», мужчине 30 лет. Он недавно получил гражданство России.





Свидетели также сообщили, что задержанного мужчину видели неподалеку от места происшествия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





6 мая на дороге в Нижегородской области в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин, сработало взрывное устройство. Сообщалось, что водитель писателя, гражданин Украины, погиб.





Вместе с Прилепиным в машине находилась его дочь, но она вышла из автомобиля незадолго до взрыва и не пострадала.





В МИД РФ обвинили в покушении на Прилепина США и НАТО, а бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что держит пальцы крестиком, чтобы Прилепин поправился.