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В МВД сообщили о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина
Мужчина был взят под стражу по горячим следам undefined
Новости

В МВД сообщили о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина

Мужчина был взят под стражу по горячим следам

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Нижегородской области задержан мужчина, который может быть причастен к покушению на политика и писателя Захара Прилепина. 


По информации Telegram-канала «112», мужчине 30 лет. Он недавно получил гражданство России. 


Свидетели также сообщили, что задержанного мужчину видели неподалеку от места происшествия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 


6 мая на дороге в Нижегородской области в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин, сработало взрывное устройство. Сообщалось, что водитель писателя, гражданин Украины, погиб. 


Вместе с Прилепиным в машине находилась его дочь, но она вышла из автомобиля незадолго до взрыва и не пострадала. 


В МИД РФ обвинили в покушении на Прилепина США и НАТО, а бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что держит пальцы крестиком, чтобы Прилепин поправился.

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Раненого Прилепина на вертолете доставят в Москву

Машина, в которой писатель ехал, взорвалась, погиб его водитель 6 мая 2023
Dailystorm - Раненого Прилепина на вертолете доставят в Москву
#мвд #прилепин #подозреваемый #ирина волк #покушение
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