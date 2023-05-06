Раненого Прилепина на вертолете доставят в Москву

«У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.





Отмечалось, что позже Прилепин будет доставлен в московскую клинику, после того, как нижегородские медики окажут ему экстренную помощь.





6 мая в Борском районе был подорван автомобиль Прилепина. Его помощник и водитель от полученных травм скончался.





Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Террористический акт». Ответственность за организацию подрыва автомобиля политика взяла на себя группировка «Атеш».