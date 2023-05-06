Раненого Прилепина на вертолете доставят в Москву

Утром 6 мая машина, на которой ехал писатель Захар Прилепин, взорвалась в результате детонации СВУ. По предварительным данным, погиб водитель литератора. На место ЧП прибыл вертолет, Прилепина должны эвакуировать в Москву.
«У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Отмечалось, что позже Прилепин будет доставлен в московскую клинику, после того, как нижегородские медики окажут ему экстренную помощь.
6 мая в Борском районе был подорван автомобиль Прилепина. Его помощник и водитель от полученных травм скончался.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Террористический акт». Ответственность за организацию подрыва автомобиля политика взяла на себя группировка «Атеш».