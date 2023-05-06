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Лидер эсеров Миронов назвал покушение на Прилепина «наглым вызовом со стороны укронацистской хунты»
Также он призвал перевести СВО в контртеррористический режим и использовать весь арсенал средств Вооруженных сил России undefined
Новости

Лидер эсеров Миронов назвал покушение на Прилепина «наглым вызовом со стороны укронацистской хунты»

Также он призвал перевести СВО в контртеррористический режим и использовать весь арсенал средств Вооруженных сил России

Председатель партии «Справедливая Россия За правду» («СРЗП») Сергей Миронов прокомментировал покушение на сопредседателя партии и писателя Захара Прилепина. 


«Сегодня утром совершено покушение на нашего товарища и соратника, сопредседателя партии «Справедливая Россия За правду» Захара Прилепина. Человека, который много лет является идеологом и защитником Русского мира в Донбассе. Главное, что известно, Захар жив, подробности его состояния уточняются, на месте работают правоохранительные органы», — сообщил Миронов.


Политик утверждает, что организатором теракта является руководство украинского режима. Поэтому необходимо придать антитеррористический статус спецоперации на Украине.  


«Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО. Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ. Призываю к этому военное руководство страны», — заявил председатель «СРЗП».


Также Миронов передал Прилепину слова поддержки: «Захару — наша любовь, молитва и поддержка. Вся наша партия, вся страна с тобой. Мы обязательно победим».


В Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство. По неподтвержденным данным, Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб. Вместе с отцом в автомобиле находилась дочь Прилепина, но она вышла из машины незадолго до трагедии, поэтому не пострадала. 


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон и НАТО в инциденте со взрывом автомобиля, в котором находился политик Захар Прилепин. 


Ответственность за покушение на политика Захара Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш». Представители движения сообщили, что «охотились» на писателя. 

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#теракт #захар прилепин #сергей миронов #справедливая россия - за правду #взрыв #покушение
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