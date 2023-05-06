Радикальное движение «Атеш» взяло на себя ответственность за подрыв машины Прилепина

Ответственность за покушение на политика Захара Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш». Представители движения сообщили, что «охотились» на писателя.





«Движение «Атеш» охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали», — говорится в заявлении.





В Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. По неподтвержденным данным, Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб.





Вместе с отцом в автомобиле находилась дочь Прилепина, но она вышла из машины незадолго до трагедии, поэтому не пострадала.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон и НАТО в инциденте со взрывом автомобиля, в котором находился политик Захар Прилепин.





Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что после покушения на писателя, он держит пальцы крестиком, чтобы Прилепин поправился.