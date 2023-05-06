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Пригожин сказал, что держит пальцы крестиком после покушения на Прилепина
Основатель ЧВК «Вагнер» поблагодарил писателя, что тот всегда поддерживал бойцов undefined
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Пригожин сказал, что держит пальцы крестиком после покушения на Прилепина

Основатель ЧВК «Вагнер» поблагодарил писателя, что тот всегда поддерживал бойцов

Называющий себя основателем ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин заявил, что благодарен писателю Захару Прилепину за его позицию в поддержку бойцов частной военной компании. Пригожин выразил сожаление, что не успел 5 мая поблагодарить литератора, а сейчас, после покушения на писателя, он держит пальцы крестиком, чтобы Прилепин поправился.


«Вчера [5 мая] вечером Захар Прилепин сделал заявление в поддержку ЧВК «Вагнер». Я собирался сегодня отреагировать, поблагодарить его за это, но из-за утренней занятости перенес это на вторую половину дня. Я сейчас срочно хочу сказать: «Захар! Спасибо тебе за то, что ты вчера нас поддержал и всегда поддерживал, и надеюсь, что с тобой все будет в порядке. Мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись!» — сказал Пригожин. Аудиозапись его комментария разместили в Telegram-каналах.


Покушение на писателя Захара Прилепина было совершено утром 6 мая. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под капот иномарки, на которой он возвращался в свой дом в Нижегородской области из Москвы. В результате погиб водитель литератора, сам Прилепин получил ранения. Ответственность за покушение на Прилепина взяла группировка «Атеш».


В августе 2022 года похожим образом была убита дочь философа Александра Дугина Дарья. Террористы заминировали ее автомобиль. По версии правоохранителей, за убийством Дугиной стояли украинские спецслужбы.

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#прилепин #чвк вагнер #пригожин
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