Пригожин сказал, что держит пальцы крестиком после покушения на Прилепина

Называющий себя основателем ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин заявил, что благодарен писателю Захару Прилепину за его позицию в поддержку бойцов частной военной компании. Пригожин выразил сожаление, что не успел 5 мая поблагодарить литератора, а сейчас, после покушения на писателя, он держит пальцы крестиком, чтобы Прилепин поправился.





«Вчера [5 мая] вечером Захар Прилепин сделал заявление в поддержку ЧВК «Вагнер». Я собирался сегодня отреагировать, поблагодарить его за это, но из-за утренней занятости перенес это на вторую половину дня. Я сейчас срочно хочу сказать: «Захар! Спасибо тебе за то, что ты вчера нас поддержал и всегда поддерживал, и надеюсь, что с тобой все будет в порядке. Мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись!» — сказал Пригожин. Аудиозапись его комментария разместили в Telegram-каналах.





Покушение на писателя Захара Прилепина было совершено утром 6 мая. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под капот иномарки, на которой он возвращался в свой дом в Нижегородской области из Москвы. В результате погиб водитель литератора, сам Прилепин получил ранения. Ответственность за покушение на Прилепина взяла группировка «Атеш».





В августе 2022 года похожим образом была убита дочь философа Александра Дугина Дарья. Террористы заминировали ее автомобиль. По версии правоохранителей, за убийством Дугиной стояли украинские спецслужбы.