В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

Telegram-канал «112» сообщает, что был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин.





«Предварительно, писатель не пострадал. На месте работают экстренные службы», — пишет «112».





По сообщению НТВ, взрывное устройство находилось под днищем автомобиля. Отмечается, что Прилепин ехал с водителем домой. Писатель получил ранения, подробности о его состоянии пока неизвестны. Местные, нижегородские паблики в Сети сообщали, что Прилепин получил ранения ног. Однако его пресс-секретарь утверждает, что с писателем все хорошо.





По неподтвержденной информации, водитель Прилепина погиб. Вместе с писателем ехала и его дочь, СМИ сообщают, что она жива, поскольку за несколько минут до взрыва вышла из автомобиля.





В августе 2022 года погибла Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина. Ее машину также заминировали. Правоохранительные органы установили, что за террористическим актом стояли украинские спецслужбы, а Наталья Вовк, которая непосредственно осуществляла теракт, сумела скрыться.