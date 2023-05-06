Песков и Мантуров пришли на прощание с Юдашкиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили церемонию прощания с известным модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая. Проводить кутюрье на Троекуровское кладбище пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники.
Представитель Кремля от комментариев журналистам отказался. Министр также не пообщался с прессой. Он вышел из машины и направился на церемонию прощания.
Среди присутствующих — бывшая модель Юдашкина и актриса Лада Сизоренко, телеведущая и эксперт в сфере моды Эвелина Хромченко, певцы Олег Газманов, Стас Михайлов и другие знаменитости.
Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года известный модельер боролся с онкологическим заболеванием.
3 мая президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким умершего модельера Валентина Юдашкина. Он, как отметил российский лидер, был настоящим творцом и талантливым художником, а также блестящим профессионалом. В 2012-м и 2018 году Юдашкин являлся доверенным лицом Путина на президентских выборах.