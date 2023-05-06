Новости
Новости
St
Песков и Мантуров пришли на прощание с Юдашкиным
Новости

Песков и Мантуров пришли на прощание с Юдашкиным

Модельера провожают в последний путь на Троекуровском кладбище

Модельера провожают в последний путь на Троекуровском кладбище undefined
Фото: Global Look Press / Анатолий Ломохов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили церемонию прощания с известным модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая. Проводить кутюрье на Троекуровское кладбище пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Представитель Кремля от комментариев журналистам отказался. Министр также не пообщался с прессой. Он вышел из машины и направился на церемонию прощания.

Среди присутствующих — бывшая модель Юдашкина и актриса Лада Сизоренко, телеведущая и эксперт в сфере моды Эвелина Хромченко, певцы Олег Газманов, Стас Михайлов и другие знаменитости. 

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года известный модельер боролся с онкологическим заболеванием.


3 мая президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким умершего модельера Валентина Юдашкина. Он, как отметил российский лидер, был настоящим творцом и талантливым художником, а также блестящим профессионалом. В 2012-м и 2018 году Юдашкин являлся доверенным лицом Путина на президентских выборах.

«Ему еще творить и творить, жить и жить»: Зверев назвал смерть Юдашкина утратой для мировой моды

Художник-модельер также назвал трагедией уход Вячеслава Зайцева 2 мая 2023
Dailystorm - «Ему еще творить и творить, жить и жить»: Зверев назвал смерть Юдашкина утратой для мировой моды
#песков #похороны #валентин юдашкин #олег газманов #сергей зверев #мантуров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»