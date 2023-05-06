Песков и Мантуров пришли на прощание с Юдашкиным

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. С 2016 года известный модельер боролся с онкологическим заболеванием.





3 мая президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким умершего модельера Валентина Юдашкина. Он, как отметил российский лидер, был настоящим творцом и талантливым художником, а также блестящим профессионалом. В 2012-м и 2018 году Юдашкин являлся доверенным лицом Путина на президентских выборах.